"Может негативно сказаться на сборной": Каппело оценил эффект от возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ

По действующим правилам команда может включить в сезонную заявку не больше восьми легионеров.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что в случае отмены лимита на легионеров в РПЛ могут пострадать интересы национальной сборной. Об этом сообщает Sport24.

Накануне стало известно, что РФС разослал клубам РПЛ письмо с предложениями по реформированию российского футбола. Среди прочих мер предлагается отменить лимит на легионеров, но предъявлять к новичкам из других стран определённые качественные требования.

"Такое решение должны тщательно обсудить все стороны. Полная отмена лимита может негативно сказаться на интересах сборной России. Но для клубов это, несомненно, плюс. Когда я был тренером сборной, мне хотелось, чтобы в клубах играли россияне", — сказал итальянский специалист.