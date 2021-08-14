Минимум четыре человека стали жертвами разрушительного землетрясения в районе Гаити

В соцсетях появились видео разрушений. На кадрах видно, что местные жители ходят босиком по полуразрушенным улицам. Некоторые пытаются разобрать завалы, а кто-то катается на мотоциклах как ни в чём не бывало. У многих домов нет стен, машины завалены кусками бетона, а на улицах стоит непроглядная пыль.