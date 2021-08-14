Минимум четыре человека стали жертвами разрушительного землетрясения в районе Гаити
В соцсетях появились видео разрушений. На кадрах видно, что местные жители ходят босиком по полуразрушенным улицам.
Минимум четыре человека стали жертвами разрушительного землетрясения в районе Гаити. Видео © Sandeep Panwar
По меньшей мере четыре человека стали жертвами разрушительного землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Гаити. По данным новостного портала Gazette Haiti, среди погибших двое детей.
В соцсетях появились видео разрушений. На кадрах видно, что местные жители ходят босиком по полуразрушенным улицам. Некоторые пытаются разобрать завалы, а кто-то катается на мотоциклах как ни в чём не бывало. У многих домов нет стен, машины завалены кусками бетона, а на улицах стоит непроглядная пыль.
#BREAKING: A massive 7.2 magnitude earthquake has struck #Haiti, sparking fears of a regional tsunami. Many recall the 7.0 magnitude earthquake that struck Haiti 11 years ago, killing thousands of people and devastating the country. #haitiearthquakepic.twitter.com/IQlhzcfQVR— Steve Hanke (@steve_hanke) August 14, 2021
Ранее у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой выше семи. Эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао.
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