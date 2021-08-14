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Минимум четыре человека стали жертвами разрушительного землетрясения в районе Гаити

В соцсетях появились видео разрушений. На кадрах видно, что местные жители ходят босиком по полуразрушенным улицам.

14 августа, 15:15

Минимум четыре человека стали жертвами разрушительного землетрясения в районе Гаити. Видео © Sandeep Panwar

По меньшей мере четыре человека стали жертвами разрушительного землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Гаити. По данным новостного портала Gazette Haiti, среди погибших двое детей.

В соцсетях появились видео разрушений. На кадрах видно, что местные жители ходят босиком по полуразрушенным улицам. Некоторые пытаются разобрать завалы, а кто-то катается на мотоциклах как ни в чём не бывало. У многих домов нет стен, машины завалены кусками бетона, а на улицах стоит непроглядная пыль.

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Ранее у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой выше семи. Эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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