Певица МакSим столкнулась с проблемами с памятью

Разговоры о том, что у певицы Максим большие проблемы с памятью, преувеличены. Об этом телеканалу "Звезда" заявила менеджер исполнительницы Яна Богушевская. При этом она ранее заявляла о небольших провалах памяти у артистки, но призвала не сгущать краски.

"Я бы не драматизировала так. Она не помнит концерт в Казани и тот день. Частично помнит открытие школы, остальное помнит без проблем", — уточнила Богушевская.