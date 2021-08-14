Певица МакSим столкнулась с проблемами с памятью
Представительница артистки призвала не драматизировать над этим фактом, отметив, что исполнительница не помнит лишь некоторые моменты перед госпитализацией.
Фото © ТАСС / Салынская Анна
Разговоры о том, что у певицы Максим большие проблемы с памятью, преувеличены. Об этом телеканалу "Звезда" заявила менеджер исполнительницы Яна Богушевская. При этом она ранее заявляла о небольших провалах памяти у артистки, но призвала не сгущать краски.
"Я бы не драматизировала так. Она не помнит концерт в Казани и тот день. Частично помнит открытие школы, остальное помнит без проблем", — уточнила Богушевская.
Она отметила, что концертов у Максим много и все они проходят примерно одинаково. В день выступления в Казани у певицы была температура под сорок, подчеркнула менеджер.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. Накануне, 13 августа, певицу выписали из больницы. Она продолжит лечение на дому.
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