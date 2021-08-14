В Москве усовершенствуют билетную систему проезда в метро
Благодаря развитию сервисов оплаты очереди в кассы столичного метрополитена сократились в 3,3 раза за 10 лет.
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В Москве будет усовершенствована билетная система проезда в метро, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. Он рассказал, что начинаются работы по модернизации технологий на турникетах для большего удобства и быстроты прохода в метро.
"Для этого на всех станциях метро установим современные контроллеры зон проходов (КЗП). Это "голова" турникета, к которой вы прикладываете "Тройку" или банковскую карту, и один из самых важных элементов новой билетной системы", — сказал Ликсутов.
По его словам, благодаря новым контроллерам увеличится скорость считывания карт, проезд можно будет оплатить без разблокировки смартфона, в будущем можно будет использовать для оплаты QR-коды, а зона действия виртуальной "Тройки" станет гораздо шире.
"Благодаря развитию сервисов оплаты проезда очереди в кассы метро сократились в 3,3 раза за 10 лет. Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы московского транспорта, чтобы сделать её современной и максимально удобной", — отметил Ликсутов.
Ранее Департамент транспорта Москвы совместно с полицией и УВД на Московском метрополитене запустил систему распознавания лиц в метро. До конца года Дептранс планирует ввести дополнительные нововведения для повышения безопасности пассажиров.
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