В Москве усовершенствуют билетную систему проезда в метро

В Москве будет усовершенствована билетная система проезда в метро, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. Он рассказал, что начинаются работы по модернизации технологий на турникетах для большего удобства и быстроты прохода в метро.

"Для этого на всех станциях метро установим современные контроллеры зон проходов (КЗП). Это "голова" ‎турникета, к которой вы прикладываете "Тройку" или банковскую карту, и один из самых важных элементов новой билетной системы", — сказал Ликсутов.

По его словам, благодаря новым контроллерам увеличится скорость считывания карт, проезд можно будет оплатить без разблокировки смартфона, в будущем можно будет использовать для оплаты QR-коды, а зона действия виртуальной "Тройки" станет гораздо шире.

"Благодаря развитию сервисов оплаты проезда очереди в кассы метро сократились в 3,3 раза за 10 лет. Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы московского транспорта, чтобы сделать её современной и максимально удобной", — отметил Ликсутов.