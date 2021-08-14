В Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков
Губернатор Кубани отметил, что в 14 муниципалитетах региона сразу же ввели режим ЧС, как только стало известно о непогоде. При этом курортный сезон продолжается.
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За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.
"Порой за часы выпадает месячная норма осадков. За сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала <...> превращаться в нагонную волну", — отметил Кондратьев.
Кроме того, по его словам, Анапа, Темрюкский и Крымский районы понесли наибольший ущерб от подтоплений. Но, несмотря на такие последствия ливней, в Краснодарском крае продолжается курортный сезон.
"В целом ситуация, которая сегодня в крае, нам говорит о том, что курортный сезон под контролем и продолжается. Что для нас сегодня принципиально важно", — заявил он.
Он также отметил, что режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах региона, как только получили экстренное предупреждение о непогоде 12 августа. Стоит отметить, что более полутора тысяч домовладений в Краснодарском крае оказались подтоплены, а 108 тысяч человек в 11 населённых пунктах остаются без электроснабжения.
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