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В Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков

Губернатор Кубани отметил, что в 14 муниципалитетах региона сразу же ввели режим ЧС, как только стало известно о непогоде. При этом курортный сезон продолжается.

14 августа, 14:28
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/kondratyevvi/3040" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kondratyevvi</a></p>

Фото © Telegram / kondratyevvi

За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

"Порой за часы выпадает месячная норма осадков. За сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала <...> превращаться в нагонную волну", — отметил Кондратьев.

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Кроме того, по его словам, Анапа, Темрюкский и Крымский районы понесли наибольший ущерб от подтоплений. Но, несмотря на такие последствия ливней, в Краснодарском крае продолжается курортный сезон.

"В целом ситуация, которая сегодня в крае, нам говорит о том, что курортный сезон под контролем и продолжается. Что для нас сегодня принципиально важно", — заявил он.

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Он также отметил, что режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах региона, как только получили экстренное предупреждение о непогоде 12 августа. Стоит отметить, что более полутора тысяч домовладений в Краснодарском крае оказались подтоплены, а 108 тысяч человек в 11 населённых пунктах остаются без электроснабжения.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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