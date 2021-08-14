В Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков

За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

"Порой за часы выпадает месячная норма осадков. За сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала <...> превращаться в нагонную волну", — отметил Кондратьев.

Кроме того, по его словам, Анапа, Темрюкский и Крымский районы понесли наибольший ущерб от подтоплений. Но, несмотря на такие последствия ливней, в Краснодарском крае продолжается курортный сезон.

"В целом ситуация, которая сегодня в крае, нам говорит о том, что курортный сезон под контролем и продолжается. Что для нас сегодня принципиально важно", — заявил он.