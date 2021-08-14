Вице-премьер Трутнев предложил ввести единый порядок выплат пострадавшим от ЧС

К 1 сентября текущего года должны завершиться выплаты пострадавшим от паводков, а к 1 августа 2022-го должны быть восстановлены инфраструктура в регионах и все социальные объекты. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список "Единой России" по региону, в ходе совещания по ликвидации подтоплений и природных пожаров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Единственная проблема, которую я в этом вижу, — это авансовые выплаты <...> Сейчас субъекты сначала выплачивают, потом получают деньги. Для таких регионов, как Еврейская область и Забайкальский край, это невозможно, поэтому это сильно сдерживает выплаты. Я бы просил поддержать и дать поручение Минфину перейти на авансовый порядок", — заявил Юрий Трутнев.

Данное предложение поддержал Минфин РФ. Замминистра финансов Михаил Котов назвал схемы авансирования, отметив, что существует два механизма. Так, один подразумевает собой "прямое финансирование из федерального бюджета при поступлении исчерпывающего комплекта документов, которые подтверждены соответствующими федеральными ведомствами". По словам Котова, в этом случае средства передаются регионам. А при втором варианте регион может самостоятельно провести необходимые работы и представить расчёты на возвращение.

"Мы готовы по субъектам, которые выбирают второй путь, также оперативно смотреть финансовое состояние и авансировать при необходимости те трансферты, которые уже у нас есть, а также предоставлять целевые средства", — объяснил замминистра финансов.

Кроме того, существует соответствующее поручение председателя Правительства РФ по итогам совещания на Дальнем Востоке.

Ранее вице-премьер Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению пожаров в Якутии. Он отметил, что работа по ликвидации стихии в регионе проходит слаженно, однако нужно решить вопрос с минерализованными полосами.