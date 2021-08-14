Захарова назвала ответной мерой отказ в визе журналистке британского Би-би-си

Отказ в продлении визы корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд является ответной мерой на действия Лондона в отношении российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Подчеркну ещё раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет", — написала Захарова.

Она отметила, что британские официальные лица попытались связать ситуацию с Рейнсфорд с "усугублением ситуации со свободой СМИ в РФ", но эти заявления ложны. Кроме того, по словам Захаровой, сотрудница СМИ получит рабочую визу в том случае, если Британия уступит в этом же российским корреспондентам.

"Дадут визу российскому корреспонденту — дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик", — подчеркнула дипломат.

Кроме того, Захарова назвала манипулицией заявление Рейнсфорд о том, что ей навсегда запретили возвращаться в Россию. По словам дипломата, журналистка не понимает разницу между "никогда не вернуться" и бессрочно отозванной визой.

"Ей такого не говорили. Журналист, даже британский, проживший в русскоязычной среде, по своим же оценкам — треть жизни, должна понимать разницу между "никогда не вернуться" и "бессрочно отозвать журналистскую визу и аккредитацию". Но мы привыкли к подобным манипуляциям информацией", — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД Мария Захарова уже комментировала отказ в продлении визы Сары Рейнсфорд. Она также говорила, что данное решение стало ответом "на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии". При этом Захарова отметила, что в Би-би-си, как и сама Сара Рейнсфорд, "заняли глухую оборону" и не комментируют ситуацию своим же коллегам.