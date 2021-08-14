"Соболев Саша бросил играть": Фанаты "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов команды на матче РПЛ
На старте нынешнего сезона красно-белые потерпели четыре поражения в пяти встречах.
Фото © ФК "Спартак"
Болельщики московского "Спартака" во время домашнего матча четвёртого тура чемпионата России по футболу против екатеринбургского "Урала" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков клуба.
"Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять", — написано на одном из баннеров, обращённых к нападающему сборной России. Матч против "Урала" Соболев начал на скамейке запасных.
Также вывешены баннеры с критикой Романа Зобнина, Николая Рассказова, Эсекьеля Понсе и Айртона. С фанатской трибуны были слышны оскорбления в адрес руководства "Спартака".
После первого тайма столичный клуб ведёт в матче с "Уралом" со счётом 1:0. На 27-й минуте гол забил Зобнин.
На старте нынешнего сезона красно-белые потерпели четыре поражения в пяти встречах. К тому же команда не смогла пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.
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