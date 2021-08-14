Болельщики московского "Спартака" во время домашнего матча четвёртого тура чемпионата России по футболу против екатеринбургского "Урала" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков клуба.

"Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять", — написано на одном из баннеров, обращённых к нападающему сборной России. Матч против "Урала" Соболев начал на скамейке запасных.

Также вывешены баннеры с критикой Романа Зобнина, Николая Рассказова, Эсекьеля Понсе и Айртона. С фанатской трибуны были слышны оскорбления в адрес руководства "Спартака".

После первого тайма столичный клуб ведёт в матче с "Уралом" со счётом 1:0. На 27-й минуте гол забил Зобнин.