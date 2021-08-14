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"Соболев Саша бросил играть": Фанаты "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов команды на матче РПЛ

На старте нынешнего сезона красно-белые потерпели четыре поражения в пяти встречах.

14 августа, 15:29
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Болельщики московского "Спартака" во время домашнего матча четвёртого тура чемпионата России по футболу против екатеринбургского "Урала" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков клуба.

"Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять", — написано на одном из баннеров, обращённых к нападающему сборной России. Матч против "Урала" Соболев начал на скамейке запасных.

Также вывешены баннеры с критикой Романа Зобнина, Николая Рассказова, Эсекьеля Понсе и Айртона. С фанатской трибуны были слышны оскорбления в адрес руководства "Спартака".

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После первого тайма столичный клуб ведёт в матче с "Уралом" со счётом 1:0. На 27-й минуте гол забил Зобнин.

На старте нынешнего сезона красно-белые потерпели четыре поражения в пяти встречах. К тому же команда не смогла пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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