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Опрос показал, сколько россиян планируют проголосовать на выборах за "Единую Россию"

Только четыре партии на данный момент преодолели пятипроцентный порог. Среди непарламентских политических орагнизаций самый высокий рейтинг у "Новых людей" — 2%.

14 августа, 16:08

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Рейтинг "Единой России" вырос на 2% за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Центра политической конъюнктуры (ЦПК). В настоящий момент показатель партии составляет почти 53%, что равняется 119 мандатам. За неё готовы проголосовать 29% от всех опрошенных. В то же время рейтинги остальных представителей четырёх парламентских партий не изменились.

"За прошедшую неделю рейтинг "Единой России" вырос на 2%, за партию готовы проголосовать 29% от всех опрошенных. За КПРФ готовы проголосовать 11%, за ЛДПР — 9%, за "Справедливую Россию — За правду" — 6% респондентов", — пишет пресс-служба.

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Также отмечается, что только эта четвёрка преодолела пятипроцентный барьер. Среди непарламентских партий самый высокий рейтинг у "Новых людей" — 2%.

Ранее сообщалось, что 11% избирателей готовы поддержать КПРФ на выборах в Госдуму. По данным экспертов, лидер предвыборной гонки прежний — "Единая Россия", но при этом усилился интерес избирателей к малым партиям, ещё не представленным в парламенте.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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