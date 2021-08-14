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Ходят босиком или в сапогах: Лайф публикует видео последствий подтоплений в Анапе

На кадрах видно, что обстановка постепенно нормализуется. Владельцы торговых точек начали приводить в порядок дорожки к своим магазинам.

14 августа, 15:54

Лайф публикует видео последствий подтоплений в Анапе. Видео © LIFE

В Анапе после подтоплений, вызванных сильными ливнями, всё постепенно приходит в норму. Несмотря на то что на дорогах ещё есть вода, жители и гости города уже размеренно гуляют по улицам. Лайф публикует видео.

На кадрах видно, что некоторые гуляющие решили воспользоваться ситуацией и, сняв обувь, разгуливают по огромным лужам. При этом в их числе не только дети, но и взрослые. Однако такую радость разделили не все граждане. Некоторые, наоборот, надели сапоги, чтобы не промочить ноги. Тем временем вода понемногу уходит, а владельцы торговых точек и ресторанов начинают приводить в порядок дорожки к своим заведениям.

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В ролике также запечатлены последствия разрушений. Так, в некоторых местах провалилась плитка, а где-то совсем нет части дороги.

Ранее губернатор Краснодарского края сообщил, что в Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков. Он отметил, что в 14 муниципалитетах региона сразу же ввели режим ЧС, как только стало известно о непогоде. При этом курортный сезон продолжается.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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