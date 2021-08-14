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Первое поражение Кержакова: "Нижний Новгород" дома уступил "Уфе" в матче РПЛ

Победный гол в середине второго тайма забил Олег Иванов, реализовавший пенальти.

14 августа, 16:30
<p>Фото © ФК "Нижний Новгород"</p>

Фото © ФК "Нижний Новгород"

"Нижний Новгород" на своём поле уступил "Уфе" в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Все голы были забиты во втором тайме. На гол Гамида Агаларова нижегородцы смогли ответить точным ударом венгерского защитника Акоша Кечкеша. Автором победного мяча стал хавбек "Уфы" Олег Иванов, реализовавший пенальти на 65-й минуте.

"Нижний Новгород", в нынешнем сезоне дебютировавший в РПЛ, потерпел первое поражение в первенстве. До этого команда Александра Кержакова победила "Сочи" (1:0) и московский "Спартак" (2:1), сыграв вничью с екатеринбургским "Уралом" (1:1).

"Уфа" набрала четыре очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Нижний Новгород" с семью баллами — на пятой позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 4-й тур

"Нижний Новгород" — "Уфа" — 1:2

Голы: Агаларов 48' (0:1), Кечкеш 57' (1:1), Иванов, с пенальти 65' (1:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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