"Нижний Новгород" на своём поле уступил "Уфе" в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Все голы были забиты во втором тайме. На гол Гамида Агаларова нижегородцы смогли ответить точным ударом венгерского защитника Акоша Кечкеша. Автором победного мяча стал хавбек "Уфы" Олег Иванов, реализовавший пенальти на 65-й минуте.

Пенальти есть пенальти. Вратарь снес – Иванов наказал. pic.twitter.com/odD9Wp8StA — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2021

"Нижний Новгород", в нынешнем сезоне дебютировавший в РПЛ, потерпел первое поражение в первенстве. До этого команда Александра Кержакова победила "Сочи" (1:0) и московский "Спартак" (2:1), сыграв вничью с екатеринбургским "Уралом" (1:1).

"Уфа" набрала четыре очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Нижний Новгород" с семью баллами — на пятой позиции.