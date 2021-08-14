Московский "Спартак" в домашнем матче четвёртого тура чемпионата России по футболу победил екатеринбургский "Урал" со счётом 1:0. Судил встречу арбитр из Калуги Евгений Кукуляк.

Единственный гол был забит на 27-й минуте. После подачи с углового Самюэль Жиго скинул мяч на дальнюю штангу на Георгия Джикию, а капитан "Спартака" исполнил передачу в центр штрафной. Роман Зобнин поразил ворота ударом с разворота.

Гол Романа Зобнина, благодаря которому мы выигрываем после первого тайма ⚽#СпартакУрал pic.twitter.com/C8EyImOeEF — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 14, 2021

"Спартак" прервал серию из трёх поражений подряд. До этого красно-белые дважды уступили лиссабонской "Бенфике" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов со счётом 0:2, а также проиграли на своём поле "Нижнему Новгороду" в РПЛ (1:2).

"Спартак" набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал", перед матчем уволивший с поста главного тренера Юрия Матвеева и назначивший на его место Игоря Шалимова, с одним баллом остался на предпоследней, 15-й позиции.