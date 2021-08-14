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Прервали серию из трёх поражений: "Спартак" победил "Урал" в чемпионате России по футболу

Единственный гол в середине первого тайма забил полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

14 августа, 16:24
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" в домашнем матче четвёртого тура чемпионата России по футболу победил екатеринбургский "Урал" со счётом 1:0. Судил встречу арбитр из Калуги Евгений Кукуляк.

Единственный гол был забит на 27-й минуте. После подачи с углового Самюэль Жиго скинул мяч на дальнюю штангу на Георгия Джикию, а капитан "Спартака" исполнил передачу в центр штрафной. Роман Зобнин поразил ворота ударом с разворота.

"Спартак" прервал серию из трёх поражений подряд. До этого красно-белые дважды уступили лиссабонской "Бенфике" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов со счётом 0:2, а также проиграли на своём поле "Нижнему Новгороду" в РПЛ (1:2).

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"Спартак" набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал", перед матчем уволивший с поста главного тренера Юрия Матвеева и назначивший на его место Игоря Шалимова, с одним баллом остался на предпоследней, 15-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 4-й тур

"Спартак" — "Урал" — 1:0

Гол: Зобнин 27' (1:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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