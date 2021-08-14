"Майбах" в мире самолётов: Что известно о крушении военного Бе-200 в Турции Машиной управлял один из самых опытных экипажей в морской авиации ВМФ России. 14 августа, 15:21 Фото © shutterstock

Бе-200 — самолёт-амфибия

Днём 14 августа турецкий телеканал NTV сообщил, что российский гидросамолёт Бе-200 разбился в горах в районе города Кахраманмараш. По предварительной информации, на борту находилось восемь человек — пятеро российских военных и трое граждан Турции. В Минобороны РФ подтвердили — выживших в этой аварии нет. От огромной 30-тонной машины не осталось практически ничего — в горах на высоте нескольких сотен метров остался невредимым лишь киль, на котором виднеется красная звезда — отличительный знак принадлежности борта к военной авиации.

В данный момент военные рассматривают две версии случившегося. Первая — техническая неисправность. Вторая — ошибка экипажа. В военном ведомстве уточняют, что пожарный самолёт Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению пожара. Бортовые самописцы машины ещё не найдены — обломки Бе-200 морской авиации ВМФ России ещё горят, а доставить технику для тушения пожаров в этот район практически невозможно.

Бывший военный лётчик, гвардии майор ВВС Андрей Воинов отметил — пилотировать Бе-200 сложно даже при относительно простом горении на равнине, а в горах эта задача усложняется в несколько раз.

Бе-200 всегда пилотируют лётчики экстра-класса. Это элита военной авиации, профессионалы высшего порядка. Говорить о том, почему случилась трагедия, ещё рано. Пока есть только одно видео, на котором видно, как борт с характерным тёмным цветом сбрасывает воду и резко отворачивает влево. Вполне возможно, что лётчики из-за сильного задымления не рассчитали манёвр и самолёт мог врезаться в гору. Учитывая рельеф местности такое исключать нельзя Андрей Воинов Бывший военный лётчик, гвардии майор ВВС

По поводу технической неисправности самолёта опытные лётчики говорят с неохотой, отмечая, что в Бе-200, как и в любом специальном самолёте, все системы дублируются многократно, и даже с одним двигателем этот самолёт может добраться до аэродрома. Бе-200 тушили пожары много лет и регулярно перебрасывались в страны Европы, где подобной техники никогда не было. В сентябре 2016 года всего два самолёта-амфибии Бе-200ЧС МЧС России потушили в Португалии 26 лесных пожаров, спасли от огня 15 городов. За время работы в Португалии машины провели 122 сброса воды общей массой почти 1500 тонн.

Крушение Бе-200 — уникальная трагедия

Военные и гражданские пилоты называют Бе-200 "майбахом" в мире пожарной авиации. Производить такие самолёты серийно не научилась ни одна зарубежная страна в мире. Российские самолёты-амфибии производятся с 2003 года. Популярность как средство для тушения пожаров машины получили много лет спустя, а в 2010 году сертификат ограниченного типа эта машина получила для полётов в Европе.

Фото © ТАСС / Почуев Михаил

Помимо МЧС и Минобороны России Бе-200 активно заказывают другие государства. Среди зарубежных покупателей самолётов этого типа — Азербайджан, Индонезия, Чили, Китай и США. В Соединенные Штаты в 2021-2022 годах должна была отправиться самая крупная партия Бе-200 — сразу 10 самолётов. Во многом самолёты-амфибии покупают из-за уникальных характеристик — машина может забрать 12 тонн воды из любого крупного водоёма, а после 2010 года на самолётах устанавливается пилотажный комплекс, который максимально облегчает тушение пожаров для экипажа. Автоматика берёт часть работы на себя, оставляя людям возможность сосредоточиться на точном сбросе воды в месте горения.

Уникальность самолёта состоит и в скорости этого манёвра. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150–190 км/ч при "скольжении" по водной поверхности. Большая часть самолётов Бе-200 находится в распоряжении МЧС — в авиации ведомства числятся 12 таких самолётов. В морской авиации ВМФ таких машин всего две, и помимо тушения пожаров Бе-200 использовались для учебных и спасательных операций флота. По имеющейся информации, упавший борт летом 2020 года участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Разбившийся самолёт — не только один из самых новых в производственной серии. Машина 2014 года выпуска имела минимальный налёт и регулярно проходила обслуживание. Сама авария Бе-200 — первая в истории самолёта. До августа 2021 года ни одна машина, даже принимавшая участие в самых сложных спасательных операциях (например, в Охотском море в сильный шторм), не сломалась и не имеет никаких нареканий со стороны операторов.

Упавший борт работал на тушении пожаров в Турции с июля. Экипаж самолёта считается одним из самых опытных — все лётчики прошли подготовку в Центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имели практический опыт выполнения такого рода задач. Как отмечают в Минобороны, обслуживание самолёта на аэродроме временного базирования Адана обеспечивала инженерно-техническая бригада Ейского авиацентра.

Авторы Сергей Андреев