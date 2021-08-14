Эксперт оценила заявления дипломатов Украины о целях визитов Меркель в Москву и Киев

Предположения украинских дипломатов о темах общения канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским на предстоящих встречах ориентированы на внутреннего потребителя. Об этом рассказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

"Те заявления, которые высказывают представители Украины в отношении позиции НАТО, приёма в НАТО или ЕС, в отношении позиции Брюсселя, позиции по "Северному потоку – 2", ни разу не оправдались", — пояснила она в интервью RT.

Ерёмина считает, что позиция властей Незалежной основывается на "политике, смежной с позицией шантажа", и в их интересы не входят прагматические цели и возможности достижения компромисса. Также профессор отметила, что Украина надеется после смены канцлера Германии вступить в Евросоюз, однако для ЕС выгоднее, чтобы Киев так и продолжал чувствовать себя "страдающей стороной", иначе "региональная конфигурация" может измениться. Несмотря на это, добавляет эксперт, европейские страны так и будут продолжать говорить о помощи Украине.