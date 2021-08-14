На Гаити минимум 29 человек погибли в результате сильного землетрясения

В южных провинциях Гаити минимум 29 человек стали жертвами разрушительного землетрясения магнитудой 7,2. Об этом сообщило Управление гражданской защиты республики в эфире государственного телеканала.

В настоящий момент ведутся поисковые операции, число погибших может возрасти.

Отмечается, что среди погибших обнаружен бывший сенатор республики Габриэль Фортюне. Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нип. Там пострадали медицинская инфраструктура и места культа, сообщил представитель ведомства.