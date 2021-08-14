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На Гаити минимум 29 человек погибли в результате сильного землетрясения

Среди жертв природного бедствия также бывший сенатор республики Габриэль Фортюне. Поисковые операции в настоящий момент продолжаются.

14 августа, 17:23
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/patrickgaspard/status/1426537082307194884/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Patrick Gaspard</a></p>

Фото © Twitter / Patrick Gaspard

В южных провинциях Гаити минимум 29 человек стали жертвами разрушительного землетрясения магнитудой 7,2. Об этом сообщило Управление гражданской защиты республики в эфире государственного телеканала.

В настоящий момент ведутся поисковые операции, число погибших может возрасти.

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Отмечается, что среди погибших обнаружен бывший сенатор республики Габриэль Фортюне. Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нип. Там пострадали медицинская инфраструктура и места культа, сообщил представитель ведомства.

Ранее Лайф публиковал видео полуразрушенных улиц Гаити. Не менее мощное землетрясение магнитудой выше семи 11 августа зафиксировали у берегов Филиппин. Эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао. Очаг залегал на глубине около 50 километров.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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