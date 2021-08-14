На Гаити минимум 29 человек погибли в результате сильного землетрясения
Среди жертв природного бедствия также бывший сенатор республики Габриэль Фортюне. Поисковые операции в настоящий момент продолжаются.
Фото © Twitter / Patrick Gaspard
В южных провинциях Гаити минимум 29 человек стали жертвами разрушительного землетрясения магнитудой 7,2. Об этом сообщило Управление гражданской защиты республики в эфире государственного телеканала.
В настоящий момент ведутся поисковые операции, число погибших может возрасти.
Отмечается, что среди погибших обнаружен бывший сенатор республики Габриэль Фортюне. Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нип. Там пострадали медицинская инфраструктура и места культа, сообщил представитель ведомства.
Ранее Лайф публиковал видео полуразрушенных улиц Гаити. Не менее мощное землетрясение магнитудой выше семи 11 августа зафиксировали у берегов Филиппин. Эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао. Очаг залегал на глубине около 50 километров.
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