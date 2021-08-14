Офтальмолог раскрыл опасные последствия близорукости у детей и взрослых

Близорукость означает не только необходимость запланировать поход к специалисту, но также является тревожным сигналом, призывающим к активным действиям. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, детский офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян в эфире Пятого канала.

Отмечается, что близорукость является распространённым заболеванием, особенно в нынешнее время, когда зрение ежедневно подвергается испытаниям. По словам врача, 40–45% жителей крупных городов становятся близорукими к 18 годам, а среди взрослых — около 20–25%.

"Близорукость, которая прогрессирует даже в не очень высокой степени — минус два, минус три и больше, может вызывать серьёзные осложнения. Самым грозным осложнением от близорукости является отслойка сетчатки. Это состояние может приводить к полной и безвозвратной слепоте", — предупреждает доктор.

Изменения глазного дна при близорукости — когда глаз приобретает вытянутую форму — препятствуют нормальному питанию центральных зон яблока. Кроме того, плохо снабжаются зоны, ответственные за зрительное восприятие. Всё это может привести к макулопатии, опасной полной слепотой, и другим состояниям, связанным с патологией сетчатки.

Также у пациентов с близорукостью более пяти диоптрий может возникнуть косоглазие (или "тяжёлые глаза"). Это выражается сильной вытянутостью зрительного органа. Такое явление наблюдается у взрослых в возрасте старше 30 лет, отмечает эксперт.

Правильный подбор очков и лазерная коррекция не выход при сильном нарушении зрения и наличии осложнений. А самолечение способно привести к более грозным патологиям. Врач призывает вовремя посещать грамотного офтальмолога и проходить тщательное обследование. Тогда есть шанс сохранить ясный взгляд на долгие годы.