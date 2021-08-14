Жителей Кубани предупредили о возможных селях, оползнях и смерчах из-за циклона
Кроме того, прогнозируется подъём уровня воды. Власти призывают граждан не выходить из дома и соблюдать меры безопасности.
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Циклон продолжит действовать на северо-западных районах Краснодарского края до конца суток 16 августа. Он может вызвать оползни и сели. Об этом заявили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
"В 16 муниципалитетах региона возможна активизация экзогенных процессов (оползни, сели)", — отметили в ведомстве.
Кроме того, действие циклона может привести к формированию смерчей на побережье Чёрного моря, а также к подъёму уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В министерстве призывают жителей не выходить из дома и соблюдать меры безопасности.
Ранее Лайф рассказывал, что 13 августа в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прогнозируемых ливней. Воду уже откачивали с десятков придомовых участков, из двух детсадов. Особый режим ввели ещё в пяти муниципалитетах края. 14 августа из-за потопа эвакуировали почти 500 человек.
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