Жителей Кубани предупредили о возможных селях, оползнях и смерчах из-за циклона

Циклон продолжит действовать на северо-западных районах Краснодарского края до конца суток 16 августа. Он может вызвать оползни и сели. Об этом заявили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Кроме того, действие циклона может привести к формированию смерчей на побережье Чёрного моря, а также к подъёму уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В министерстве призывают жителей не выходить из дома и соблюдать меры безопасности.