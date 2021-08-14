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Врач объяснила причины потери обоняния при CоViD-19

У пациентов, в анамнезе которых был коронавирус в тяжёлой форме, отмечены изменения в части мозга, отвечающего в том числе за механизм формирования эмоций, памяти.

14 августа, 18:38

Фото © Shutterstock

Секрет потери обоняния у тех, кто заболел CoViD-19, заключается в том, что вирус поражает нейроны. Об этом рассказала российский врач и доцент кафедры оториноларингологии Уральского государственного медицинского университета Ксения Карташова в беседе с "Российской газетой".

Специалист объяснила, что вирус, попадая в организм, поражает поддерживающие респираторно-обонятельные нейроны клетки. При этом нейроны не могут правильно функционировать. Кроме того, у пациентов, в анамнезе которых был коронавирус в тяжёлой форме, отмечены изменения в гиппокампе — части мозга, участвующей в том числе в механизме формирования эмоций, памяти. Рядом с ней проходит процесс восприятия запахов, поэтому, по словам специалиста, многие ароматы вызывают ассоциации.

Мозг разрушается: Учёные объяснили потерю обоняния при CoViD-19

Мозг разрушается: Учёные объяснили потерю обоняния при CoViD-19

"Уловили, например, лёгкий аромат духов — и тут же вспомнили человека. Поэтому нарушения в этой зоне мозга могут вызывать и искажённое восприятие запахов", — рассказала врач.

Проблемы с восприятием запахов случаются и у тех, кто перенёс заболевание бессимптомно. Это объясняется тем, что контакт инфекции с организмом всё же произошёл. Врач подчеркнула, что специализированных спреев, которые помогут снова чувствовать ароматы, нет, но можно надеяться на обонятельные тренировки.

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Ранее россиянам рассказали, как восстановить обоняние и дыхание после коронавируса. Медики отмечают, что при обычном течении заболевания нужен "банальный комплекс" — свежий воздух и хорошее питание.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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