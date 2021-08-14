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В Гаити на месяц ввели режим ЧП после разрушительного землетрясения

Премьер-министр республики отметил, что власти будут принимать необходимые меры, чтобы помочь людям, которые пострадали в результате природного бедствия.

14 августа, 18:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JCOMHaiti/status/1426533275858788352?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JCOMHaiti</a></p>

Фото © Twitter / JCOMHaiti

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории республики из-за разрушительного землетрясения. Об этом он сообщил в эфире государственного телевидения.

"Правительство решило с настоящего момента ввести режим ЧП на один месяц", — заявил Анри.

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Он отметил, что власти будут принимать необходимые меры, чтобы помочь людям, которые пострадали в результате природного бедствия.

Ранее Лайф публиковал видео полуразрушенных улиц Гаити. Сообщается, что в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибло минимум 29 человек. Среди жертв природного бедствия также бывший сенатор республики Габриэль Фортюне.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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