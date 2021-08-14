В Гаити на месяц ввели режим ЧП после разрушительного землетрясения
Премьер-министр республики отметил, что власти будут принимать необходимые меры, чтобы помочь людям, которые пострадали в результате природного бедствия.
Фото © Twitter / JCOMHaiti
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории республики из-за разрушительного землетрясения. Об этом он сообщил в эфире государственного телевидения.
"Правительство решило с настоящего момента ввести режим ЧП на один месяц", — заявил Анри.
Он отметил, что власти будут принимать необходимые меры, чтобы помочь людям, которые пострадали в результате природного бедствия.
Ранее Лайф публиковал видео полуразрушенных улиц Гаити. Сообщается, что в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибло минимум 29 человек. Среди жертв природного бедствия также бывший сенатор республики Габриэль Фортюне.
Комментариев: 0