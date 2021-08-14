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Акинфеев повторил рекорд по количеству матчей в чемпионате России

35-летний голкипер дебютировал в первенстве страны в мае 2003 года.

14 августа, 18:15
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Матч против "Ростова" стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 489-м за карьеру в чемпионате России по футболу. По этому показателю голкипер повторил рекорд, который установил его бывший партнёр по армейскому клубу и сборной страны Сергей Игнашевич.

Акинфеев дебютировал в чемпионате России в мае 2003 года. С тех пор 35-летний вратарь бессменно защищает ворота красно-синих.

"Нельзя забивать первыми": Акинфеев взял на себя вину за поражения ЦСКА в чемпионате России

"Нельзя забивать первыми": Акинфеев взял на себя вину за поражения ЦСКА в чемпионате России

Помимо Игнашевича и Акинфеева отметку в 400 матчей в национальном первенстве также преодолели Сергей Семак (456 игр), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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