Акинфеев повторил рекорд по количеству матчей в чемпионате России
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В мае 2003 года 35-летний вратарь дебютировал в чемпионате страны.
Матч против "Ростова" стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 489-м за карьеру в чемпионате России по футболу. По этому показателю голкипер повторил рекорд, который установил его бывший партнёр по армейскому клубу и сборной страны Сергей Игнашевич.
Акинфеев дебютировал в чемпионате России в мае 2003 года. С тех пор 35-летний вратарь бессменно защищает ворота красно-синих.
Помимо Игнашевича и Акинфеева отметку в 400 матчей в национальном первенстве также преодолели Сергей Семак (456 игр), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402).