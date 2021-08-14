Акинфеев повторил рекорд по количеству матчей в чемпионате России

Матч против "Ростова" стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 489-м за карьеру в чемпионате России по футболу. По этому показателю голкипер повторил рекорд, который установил его бывший партнёр по армейскому клубу и сборной страны Сергей Игнашевич.