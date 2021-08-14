Акинфеев повторил рекорд по количеству матчей в чемпионате России
35-летний голкипер дебютировал в первенстве страны в мае 2003 года.
Фото © ПФК ЦСКА
Матч против "Ростова" стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 489-м за карьеру в чемпионате России по футболу. По этому показателю голкипер повторил рекорд, который установил его бывший партнёр по армейскому клубу и сборной страны Сергей Игнашевич.
Акинфеев дебютировал в чемпионате России в мае 2003 года. С тех пор 35-летний вратарь бессменно защищает ворота красно-синих.
Помимо Игнашевича и Акинфеева отметку в 400 матчей в национальном первенстве также преодолели Сергей Семак (456 игр), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402).
Футбол. Интересное по теме
Первое поражение Кержакова: "Нижний Новгород" дома уступил "Уфе" в матче РПЛ
сегодня в 16:30
Прервали серию из трёх поражений: "Спартак" победил "Урал" в чемпионате России по футболу
сегодня в 16:24
"Соболев Саша бросил играть": Фанаты "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов команды на матче РПЛ
сегодня в 15:29
Комментариев: 0