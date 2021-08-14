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Опубликовано 14 августа 2021, 18:15

Акинфеев повторил рекорд по количеству матчей в чемпионате России

Фото © ПФК ЦСКА

Фото © ПФК ЦСКА

В мае 2003 года 35-летний вратарь дебютировал в чемпионате страны.

Матч против "Ростова" стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 489-м за карьеру в чемпионате России по футболу. По этому показателю голкипер повторил рекорд, который установил его бывший партнёр по армейскому клубу и сборной страны Сергей Игнашевич.

Акинфеев дебютировал в чемпионате России в мае 2003 года. С тех пор 35-летний вратарь бессменно защищает ворота красно-синих.

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Помимо Игнашевича и Акинфеева отметку в 400 матчей в национальном первенстве также преодолели Сергей Семак (456 игр), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402).

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Роман Фейгин
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