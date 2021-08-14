В Китае почти двадцать человек смыло в море

Сильная волна смыла в море группу из 17 человек на восточном побережье Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл в районе города Чжанчжоу в провинции Фуцзянь. Отмечается, что люди приехали на пляж из других регионов Китая. В какой-то момент группу смыло в море. Детали обстоятельства расследуются.

Спасатели вытащили из воды 16 человек, десять из которых погибли "после неудачной попытки спасения". Один всё ещё числится пропавшим без вести. Шесть человек из группы спасены, сейчас их жизненные показатели стабильны.