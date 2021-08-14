Сервисы заказа такси в Москве работают в нормальном режиме после запуска системы мониторинга

С 14 августа в Москве и Московской области заработала новая система мониторинга такси КИС "Аналитика работы такси" (АРТ). В настоящий момент сервисы заказа машины работают в обычном режиме, число водителей, время подачи автомобиля и стоимость поездки также находятся в норме, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Теперь водители такси, у которых нет цифрового ID, не могут получать заказы. В системе уже зарегистрировано около 80 тысяч человек — это почти 100% активных таксистов, которые ежедневно выполняют заказы.

"Мы продолжаем консультировать водителей о регистрациях цифровых ID. Интеграция КИС АРТ проходит постепенно и с возможностью адаптации водителей под новые условия работы в Москве. На наш взгляд, это должно помочь водителям сохранить свой заработок, а их пассажирам — возможность заказать такси", — отметили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

В департаменте отметили, что будут работать совместно с агрегаторами и следить за всеми случаями, когда заказы передаются незарегистрированным в системе водителям. Каждая подобная ситуация будет рассматриваться отдельно: если у таксиста возникнут сложности с регистрацией — ему помогут, а если причина в нежелании следовать требованиям — агрегатор отключит водителя от заказов. Сведения о передаче заказа таксисту без цифрового пароля будут отправлены в прокуратуру, отвечать за это будет как таксопарк, так и сам водитель.