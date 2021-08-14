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Число жертв наводнения на севере Турции достигло 55

В районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, эвакуировано более 1,7 тысячи человек.

14 августа, 18:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1425902030409904134/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dr. Fahrettin Koca</a></p>

Фото © Twitter / Dr. Fahrettin Koca

Число погибших в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции, в результате наводнений и селей, вызванных проливными дождями, возросло до 55. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

"В результате стихийного бедствия 46 наших граждан погибли в Кастамону, восемь — в Синопе и один — в Бартыне. Девять человек продолжают лечение в больницах", говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, эвакуировано более 1,7 тысячи человек. Без электричества осталось 300 населённых пунктов. Заблокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын — Карабюк из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна. Несколько многоэтажных зданий обрушились в городе Бозкурт, поисковики разбирают завалы. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия Кастамону, Синоп и Бартын.

Лайф рассказывал, что на Кубани число подтопленных наводнением домовладений возросло до 1400. Отмечается, что циклон будет действовать до конца суток 15 августа с выпадением осадков до 80 миллиметров.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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