Число жертв наводнения на севере Турции достигло 55

Число погибших в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции, в результате наводнений и селей, вызванных проливными дождями, возросло до 55. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

"В результате стихийного бедствия 46 наших граждан погибли в Кастамону, восемь — в Синопе и один — в Бартыне. Девять человек продолжают лечение в больницах", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, эвакуировано более 1,7 тысячи человек. Без электричества осталось 300 населённых пунктов. Заблокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын — Карабюк из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна. Несколько многоэтажных зданий обрушились в городе Бозкурт, поисковики разбирают завалы. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия Кастамону, Синоп и Бартын.