Лучший бомбардир Лиги чемпионов Холанд принёс "Боруссии" крупную победу на старте бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" в матче первого тура чемпионата Германии по футболу разгромила на своём поле франкфуртский "Айнтрахт" со счётом 5:2.

Главным героем встречи стал 21-летний норвежский нападающий хозяев Эрлинг Холанд, в прошлом сезоне с десятью голами ставший лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В игре с "Айнтрахтом" он дважды поразил ворота соперников и сделал две результативные передачи.

Также в составе "Боруссии" отличились немецкий полузащитник Марко Ройс, бельгийский хавбек Торган Азар и американский игрок середины поля Джованни Рейна.

В нынешнем сезоне Холанд забил уже пять голов в двух встречах. Ранее он оформил хет-трик в матче первого раунда Кубка Германии против команды третьего дивизиона "Веен" (3:0). Всего на счету норвежца 62 гола в 61 встрече за "Боруссию".