Лучший бомбардир Лиги чемпионов Холанд принёс "Боруссии" крупную победу на старте бундеслиги
21-летний норвежский нападающий забил два гола и сделал две результативные передачи.
Фото © ФК "Боруссия"
Дортмундская "Боруссия" в матче первого тура чемпионата Германии по футболу разгромила на своём поле франкфуртский "Айнтрахт" со счётом 5:2.
Главным героем встречи стал 21-летний норвежский нападающий хозяев Эрлинг Холанд, в прошлом сезоне с десятью голами ставший лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В игре с "Айнтрахтом" он дважды поразил ворота соперников и сделал две результативные передачи.
Также в составе "Боруссии" отличились немецкий полузащитник Марко Ройс, бельгийский хавбек Торган Азар и американский игрок середины поля Джованни Рейна.
В нынешнем сезоне Холанд забил уже пять голов в двух встречах. Ранее он оформил хет-трик в матче первого раунда Кубка Германии против команды третьего дивизиона "Веен" (3:0). Всего на счету норвежца 62 гола в 61 встрече за "Боруссию".
Чемпионат Германии по футболу
Бундеслига. 1-й тур
"Боруссия" (Дортмунд) — "Айнтрахт" — 5:2
Голы: Ройс 23' (1:0), Пасслак, в свои ворота 28' (1:1), Азар 32' (2:1), Холанд, 34' (3:1), Рейна 58' (4:1), Холанд 70' (5:1), Хауге 86' (5:2)
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