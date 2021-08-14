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Лучший бомбардир Лиги чемпионов Холанд принёс "Боруссии" крупную победу на старте бундеслиги

21-летний норвежский нападающий забил два гола и сделал две результативные передачи.

14 августа, 18:35
<p>Фото © ФК "Боруссия"</p>

Фото © ФК "Боруссия"

Дортмундская "Боруссия" в матче первого тура чемпионата Германии по футболу разгромила на своём поле франкфуртский "Айнтрахт" со счётом 5:2.

Главным героем встречи стал 21-летний норвежский нападающий хозяев Эрлинг Холанд, в прошлом сезоне с десятью голами ставший лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В игре с "Айнтрахтом" он дважды поразил ворота соперников и сделал две результативные передачи.

Также в составе "Боруссии" отличились немецкий полузащитник Марко Ройс, бельгийский хавбек Торган Азар и американский игрок середины поля Джованни Рейна.

СМИ: Футболист "Боруссии" Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции

СМИ: Футболист "Боруссии" Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции

В нынешнем сезоне Холанд забил уже пять голов в двух встречах. Ранее он оформил хет-трик в матче первого раунда Кубка Германии против команды третьего дивизиона "Веен" (3:0). Всего на счету норвежца 62 гола в 61 встрече за "Боруссию".

Чемпионат Германии по футболу

Бундеслига. 1-й тур

"Боруссия" (Дортмунд) — "Айнтрахт" — 5:2

Голы: Ройс 23' (1:0), Пасслак, в свои ворота 28' (1:1), Азар 32' (2:1), Холанд, 34' (3:1), Рейна 58' (4:1), Холанд 70' (5:1), Хауге 86' (5:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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