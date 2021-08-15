Российские читатели резко ответили жителю Чехии и издателю религиозной литературы Феро Рихарду Грабал-Крондяку, решившему издать книги о России после трёхлетнего путешествия по стране. Он подытожил своё впечатление о россиянах порталу iDNES, в том числе назвав принимавших его людей "желчной русней", позволил себе "безобидные замечания о привкусе российской имитации чешского пива", а больше всего подчеркнул своё удивление от агрессивной реакции граждан на любую критику в адрес РФ.

"Считают любую критику России оскорблением и обиженно отвечают на неё наглыми нападками", — возмутился он в интервью.

"Деревенщины" из России не преминули иронично подтвердить своё реноме в его интерпретации и отвечали с изысканной вежливостью: "Белый человек, интеллектуал, приехал к дикарям — в каждом абзаце "деревенщина", "русня". Прости, белый господин, что в лицо говорим, кто вы такие есть", — написали они в комментариях. "Люди ему в путешествии помогали, кормили, поили, а он их всех грязью облил", — удивились другие.

Конечно, были и те, кто не стал миндальничать и выразил своё мнение напрямую: "Автор так старался соответствовать "европейскому" мнению о русских, что мог бы и не ездить в Россию. Кто что ищет, тот то и находит", "Таких путешественников гнать надо из страны поганой метлой и больше не пускать".

"Хорошо объясняет западную любовь к России", — подытожили россияне в комментариях. Сам Грабал-Крондяк считает, что увидел всю суть русской души: русские непостоянны и могут игнорировать сообщения, даже прочитав их, и якобы за милыми и дружелюбными русскими людьми могут скрываться "закомплексованные, желчные натуры", которые "открываются" после выпивки. "Обещаний они не держат", пишет турист, поэтому с жителями страны возможно только "есть шашлык и петь под гармонь", в то время как сотрудничать с россиянами, как утверждает чех, невозможно.