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Талибы захватили ещё один город-центр афганской провинции — Мехтарлам

Правительственные силы, неся большие потери, оставили свои позиции, оружие, снаряжение и боеприпасы, пустились в бегство.

14 августа, 21:17
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Под контроль радикального движения "Талибан"* перешёл ещё один город — Мехтарлам. Это административный центр провинции Лагман на востоке страны. Соответствующее заявление опубликовано в субботу вечером на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в "Твиттере".

"Под наш контроль перешёл город Мехтарлам — столица провинции Лагман. Некоторое время назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба и другие органы управления провинции были полностью захвачены", указывается в сообщении.

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Ранее сообщалось, что "Талибан" заявил о захвате третьего по величине города Афганистана — Герата. Каждый день под его контроль уходят всё новые территории, талибы подбираются всё ближе к Кабулу.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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