Талибы захватили ещё один город-центр афганской провинции — Мехтарлам

Под контроль радикального движения "Талибан"* перешёл ещё один город — Мехтарлам. Это административный центр провинции Лагман на востоке страны. Соответствующее заявление опубликовано в субботу вечером на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в "Твиттере".

"Под наш контроль перешёл город Мехтарлам — столица провинции Лагман. Некоторое время назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба и другие органы управления провинции были полностью захвачены", — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Талибан" заявил о захвате третьего по величине города Афганистана — Герата. Каждый день под его контроль уходят всё новые территории, талибы подбираются всё ближе к Кабулу.