Олимпийский чемпион по борьбе и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк заявил, что готов занять кресло мэра в Киеве. Он отметил, что в качестве конкурента нынешнему главе украинской столицы Виталию Кличко себя не рассматривал, но в целом такую возможность допускает.

"Сейчас мне есть чем заниматься. Но я также говорил, что у меня очень непредсказуемая жизнь. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если так случится. Готов ли я к такому? Абсолютно. Я киевлянин, родился в Киеве, люблю этот город. Почему нет?" — заявил Беленюк в интервью "Обозревателю".

До этого Беленюк говорил, что шансы увидеть его на следующей Олимпиаде или кандидатом в мэры Киева 50 на 50. Спортсмен два года как избран депутатом в Раду. За это время принял участие в разработке законопроектов о меценатстве и по отчислению средств, полученных от лицензионных платежей в сфере азартных игр, в том числе на поддержку спорта. После Олимпиады, отмечает борец, он готов с ещё большими усилиями взяться за лоббирование этих законодательных инициатив.