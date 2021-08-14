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"Люблю этот город": Чернокожий борец-депутат Беленюк заявил о готовности стать мэром Киева

Ранее парламентарий говорил, что шансы увидеть его на следующей Олимпиаде или кандидатом в мэры Киева 50 на 50.

14 августа, 20:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ukrwrestling/photos/t.100008280276282/2164144763667092/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Жан Беленюк</a></p>

Фото © Facebook / Жан Беленюк

Олимпийский чемпион по борьбе и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк заявил, что готов занять кресло мэра в Киеве. Он отметил, что в качестве конкурента нынешнему главе украинской столицы Виталию Кличко себя не рассматривал, но в целом такую возможность допускает.

"Сейчас мне есть чем заниматься. Но я также говорил, что у меня очень непредсказуемая жизнь. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если так случится. Готов ли я к такому? Абсолютно. Я киевлянин, родился в Киеве, люблю этот город. Почему нет?"заявил Беленюк в интервью "Обозревателю".

До этого Беленюк говорил, что шансы увидеть его на следующей Олимпиаде или кандидатом в мэры Киева 50 на 50. Спортсмен два года как избран депутатом в Раду. За это время принял участие в разработке законопроектов о меценатстве и по отчислению средств, полученных от лицензионных платежей в сфере азартных игр, в том числе на поддержку спорта. После Олимпиады, отмечает борец, он готов с ещё большими усилиями взяться за лоббирование этих законодательных инициатив.

"Вали в Африку": В центре Киева напали на олимпийского чемпиона Жана Беленюка

"Вали в Африку": В центре Киева напали на олимпийского чемпиона Жана Беленюка

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский потребовал пресекать расизм из-за нападения на чернокожего борца. Лидер Украины назвал Жана Беленюка достойным сыном Незалежной. Тот завоевал золото на Олимпиаде, а затем его оскорбили в центре Киева.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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