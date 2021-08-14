Украине предрекли дефолт из-за сокращающегося населения

Дефолты на Украине могут стать обыденностью из-за плохой демографической ситуации, с которой уже столкнулось государство. Об этом рассказал советник главы Федерации работодателей Незалежной по экономическим вопросам Павел Вернивский в авторской колонке "Главреда".

По мнению эксперта, усиление эмиграции, которая уже сейчас имеет большие масштабы, в дальнейшем лишь ускориться и может обернуться катастрофой.

"Эта проблема настолько острая, что из неё будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастёт долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", — пояснил Вернивский.

К тому же Украина перестанет быть интересной своим внутренним рынком и уменьшится приток инвестиций. Это далеко не полный список проблем, отметил автор.

По его словам, частично решить проблему могли бы меры украинских властей по борьбе с эмиграцией. Тем более, как подчёркивает специалист, при такой ситуации страна не может позволить себе терять людей, даже если они говорят на "неправильном языке". Тот ряд политиков, которые имеют другое мнение на данный вопрос, в таком случае "не понимают, куда ведут Украину", подчеркнул Вернивский.