Трудности перевода: Почему Украина не понимает, что говорит Путин По мнению экспертов, к 30 летию независимости Украина выработала свой национальный менталитет, в рамках которого смотреть на реальность объективно считается дурным тоном. 12 августа, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Президент Российской Федерации сделал Украине уже десять предупреждений, которые никто не понял в Киеве, но все они имеют и будут иметь последствия. Так считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин. Свои мысли он изложил в посте в "Фейсбуке".

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Как полагает политолог Александр Роджерс, всё вышесказанное укладывается в "борцовскую" манеру Владимира Путина вести переговоры.

— Ренат Кузьмин — один из умнейших людей Украины (удивительно, как его до сих пор оттуда не выжили). Поэтому совершенно верно ухватил суть тактики Владимира Владимировича. Обучение борьбе идёт следующим образом: сразу сильно бить нельзя. В первый раз легонечко, можно даже сказать "аккуратно" — чтобы показать, что ты умеешь. Если не дошло и агрессия продолжается, то второй раз нужно уже приложить основательно, чтобы задумался. Если же соперник очень тупой, напрочь не понимает намёков и ломится в третий раз, то он должен стать последним. Уверен, что Путина в рамках советской системы самообороны без оружия (самбо) учили примерно аналогично. Собственно, в политике он всегда действует схожим образом. Сначала делает выгодное предложение. Если "партнёр" отказывается, то условия ухудшаются и следующее предложение оказывается уже не таким выгодным. И так — пока не дойдёт, что соглашаться нужно было сразу, — пояснил эксперт.

Однако, как полагает политолог и писатель Александр Дугин, никто из украинского политического истеблишмента толком не понимает, что вообще им пытается сказать Путин. Если долго смотреть на Украину, то многие вещи кажутся чрезвычайно глупыми, необъяснимыми, украинцы сотни раз наступают на одни и те же грабли, выбрали клоуна-стендапера президентом и ждут от него действий как от националиста, всё это сопровождается жестокостью, кровью и криминальным юмором.

— Украина это Россия, вывернутая наизнанку. Про нас, если упростить мысль, принято говорить, что мы затюканные "рабы", вечно согласные с властью, а про украинцев — наоборот, мол, свободные казаки. На самом деле их вольница весьма условна и спотыкается о желания более сильного, а у нас идёт сплошной саботаж через подчинение: мы просто игнорируем наличие государства в формате "ну, есть и есть". Благодаря этому у нас разное понимание ряда главных вещей и мы не можем общаться. Мы выбрали один раз власть и больше о ней не вспоминаем, а они постоянно хотят чего-то менять. В итоге получается такое диалектическое противоречие: Путин говорит что-то серьёзное, а его никто даже не пытается слушать. Если бы они не избрали Зеленского, то запросто бы избрали другого мужика, напоили его горилкой, одели в костюм козы и он бы стал изображать руководителя государства. Всем смешно и весело, а то, что мы настроены серьёзно, им на это наплевать, — сказал Дугин.

С ним согласен и политолог Дмитрий Родионов, который полагает, что украинские политики осознают тот ужас и балаган, в который они сами себя загнали. При этом выстроенный политический дискурс не позволяет напрямую обсуждать сложные и неприятные вещи, политики вынуждены, как дурачки, делать заявления одно глупее другого.

— Всё очевидно: если обсуждать слова Путина серьёзно, то выяснится, что он прав, а какой политик на Украине может себе это позволить? В итоге приходится устраивать клоунаду, иначе их просто не поймут собственные хозяева. Вот они и говорят, что Крымский мост не построят, потом — что по нему никто не будет ездить, а теперь пишут, что это украинский мост. Про Донбасс пишут, что вот-вот домой прибежит, вместе с Крымом и Кубанью, что "Северный поток" не достроят никогда, что немцы им самим платить будут. Это, в общем-то, легитимная мифология. Если помните, Обама ещё говорил, что экономика России порвана в клочья, вот ему и вторят, что скоро-скоро санкции Россию прибьют. Являются ли они действительно такими вот идиотами? Скорее всего, нет, просто так выстроена политическая система и говорить нужно то, что хочет слышать избиратель, — считает политолог.

Александр Дугин отметил, что в целом Украина представляет собой пародию на Россию. Если в России Госдума — это скучное место, где принимают "неинтересные" поправки в "малозначительные" законы, то Верховная рада — это место, где весело и с дракой обсуждают "самые важные вопросы на свете". По его мнению, нашим политикам, когда они делают хоть какие-то предупреждения или послания на Украину, нужно помнить, что письмо попадает сразу в Запорожскую Сечь, притом не реальную, а ту, которая изображена на картине Репина. Тогда и удивлений, почему ответ такой "неожиданный", будет меньше.

Авторы Никита Юрченко