Ни денег, ни печенек: Осенью Украина начнет просить тепла и света у России и Белоруссии Незалежную ждет сначала энергетический кризис, а затем и обрушение финансовой системы, подобное тому, что случилось в России в 1998 году, когда политика внешних займов привела к банкротству страны 11 августа, 21:40 Фото © Andrew Burton/Getty Images

Темпы накопления угля на украинских ТЭС отстают от плана на треть. Страна идет по сценарию прошлой зимы, когда пришлось возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии и России, чтобы избежать веерных отключений.

— Остается критичной ситуация с накоплением угля на складах ТЭС. 9 августа на складах ТЭС находится 783 тыс. тонн угля, что на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели. Объем антрацитового угля на складах ТЭС со 2 августа вырос на 3,2% — до 261 тыс. тонн, а газового, наоборот, уменьшился на 5,4%, до 522 тыс. тонн. Кроме того, по графику накопления топлива, утвержденному Минэнерго, на складах ТЭС находится на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа, — говорится в документе Укрэнерго.

Как полагает публицист Ростислав Ищенко, никаких моральных проблем с тем, чтобы взять электроэнергию у “страны агрессора”, у Украины не возникнет, тем более, что это будет дешевле, чем в Евросоюзе.

— Главное, чтобы деньги были, а то, что “страна агрессор”— дело десятое, раньше так же было, и ничего — брали. А второй момент — куда им деваться? Их энергосистема завязана на Россию и Белоруссию, они пробовали организовать проект “Янтарный остров”, который взаимодействовал с Евросоюзом, но работал на продажу электроэнергии в ЕС, а чтобы оттуда покупать, это совсем другое оборудование нужно, да, скажем прямо, в России дешевле выйдет, — отметил Ищенко.

При этом до сих пор российский нетопливный экспорт на Украину составляет примерно 5% от её ВВП, это достаточно много. Страна по-прежнему зависит от той номенклатуры товаров, которые попадают на ее рынок. При этом есть области, где зависимость критическая, в частности, речь идёт об энергетическом угле, так как многие украинские электростанции ни на чём кроме антрацита работать не могут. Но кроме этого есть и коксующийся уголь, который более чем на половину поставляется из России.

Фото © ТАСС/Александр Река

— Этот уголь используется украинской металлургической промышленностью, и если Россия вдруг захочет, это, кстати, то, о чём говорил Лукашенко в своей речи, поставить украинскую экономику на колени, то она может просто прекратить поставки этого угля, после чего они физически не смогут запустить свои электростанции осенью, когда понадобится дополнительное тепло. При этом они же приняли закон, согласно которому нельзя у "страны-агрессора" покупать электричество, правда, с оговоркой — нельзя до октября. В конечном итоге все эти “разумные” шаги привели страну к периоду полураспада, сами они не справляются, не могут ни обеспечить себя углём, ни генерировать нужное количество электроэнергии, и перебои с поставками электричества начинают носить массовый характер, это уже развитие на уровне стран Центральной Африки, — отметил экономист Алексей Зубец.

Абсолютно аналогично ситуация обстоит с производством топлива — из пяти нефтеперегонных заводов в рабочем состоянии остался только один, да и тот не работает на полную мощь, добавил эксперт.

— Топливо они тоже у нас закупают, у нас и Белоруссии, своего очень мало. Соответственно, если вдруг мы решим синхронно с белорусами перестать им поставлять его, то у них произойдёт коллапс. Понятно, что его смогут заменить страны Евросоюза, но не быстро, не сразу и за другие деньги. Ну и пару месяцев, конечно, будет очень непросто. Вот в этих областях — уголь, электричество и жидкое топливо — Украина зависит критически от России, так что ничего удивительного в том, что они будут и дальше у нас покупать, — сказал он.

Однако почему же в целом была допущена ситуация, при которой Украина не может в полной мере обеспечить себя углём? Как полагает политолог Александр Роджерс, проблема кроется в том числе и в том, что личные выгоды отдельных олигархов там стоят выше выгоды страны в целом.

— Все энергоресурсы стремительно дорожают, в Нидерландах газ уже по 540 долларов за 1000 кубов, уголь - свыше 140 долларов за тонну. А они покупают по схеме “Ротердам+”, что дороже, но сильно обогащает часть людей на перепродаже. Кроме этого, сверхразумы из министерства энергетики Украины, пытаясь максимизировать прибыль Рената Ахметова, максимально использовали теплоэнергостанции, работающие на газу и угле, а маневрировали мощностями АЭС. Все остальные страны, обладающие АЭС, стараются на них не дышать, а тут ровно наоборот. В итоге АЭС начали изнашиваться, выходить из строя, что усилило потребление угля и газа. А ввиду недофинансирования экономики ремонт отдельных компонентов энергосети может затягиваться от двух месяцев до полутора лет. Единственная светлая новость, это им пообещали вроде как на 30 лет независимости миллиард кредита дать, но пока это только слова и пожелания хорошего настроения, — сказал Роджерс.

Запущенное состояние энергетической отрасли связано с тем, что свою экономическую политику Украина проводит, как под копирку, с политики России 1990-ых годов, уточнил Алексей Зубец.

— Россия, понимая, что в случае, если она “прекратит мучения” Украины и просто добьёт её, получит большие претензии со стороны Запада, учитывая, что у неё и без этого проблем много, обострять отношения не хочет. По сути мы просто ждём, когда Украина всё сделает сама. Очень большая проблема для страны в целом заключается в том, что украинский бюджет наполовину состоит из внутренних и внешних заимствований, которые даются под весьма высокий процент — 6-7%. При этом понятно, что через какое-то время в долг давать перестанут. Это почти точная копия той политики, которую проводил Виктор Черномырдин, то что у нас в итоге называлось пирамида ГКО. Как мы помним, кончилось всё это мощным экономическим кризисом 1998 года. Украина сегодня идёт в туже сторону, крах её экономики ожидается через три-четыре года, максимум через пять лет, может, конечно, и в следующем году, но это, на мой взгляд, слишком уж оптимистично или депрессивно, в зависимости от того, с чьей стороны смотреть, — сказал экономист.

Он отметил что нынешняя экономическая и политическая модель Украины идут к своему логичному финалу, после которого украинцам придётся начинать жить по средствам, так как существование страны в её нынешнем виде будет невозможно.

Авторы Никита Юрченко