В Киеве националисты жестоко избили журналиста прямо у офиса президента
Корреспондента издания "Буква" радикалы приняли за участника движения "Антифа" и избивали на земле ногами.
На Украине националисты избили журналиста у офиса президента. Видео © Telegram / Политика страны
В Киеве члены радикальной организации "Национальный корпус" во время акции протеста у офиса президента избили украинского журналиста издания "Буква" Александра Кужельного. Националисты приняли его за участника движения "Антифа". Пострадавший написал заявление в полицию.
"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", — сказано в сообщении Национальной полиции Киева.
В Сети появились кадры, как Александра Кужельного националисты повалили на землю и бьют ногами. Он же лежит и пытается прикрыть руками голову.
Ранее стало известно, что в Киеве националисты устроили драку с силовиками у офиса Зеленского. В результате столкновений пострадало около десяти правоохранителей. По этому факту возбуждено уголовное дело.
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