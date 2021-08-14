В Киеве националисты жестоко избили журналиста прямо у офиса президента

На Украине националисты избили журналиста у офиса президента. Видео © Telegram / Политика страны

В Киеве члены радикальной организации "Национальный корпус" во время акции протеста у офиса президента избили украинского журналиста издания "Буква" Александра Кужельного. Националисты приняли его за участника движения "Антифа". Пострадавший написал заявление в полицию.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", — сказано в сообщении Национальной полиции Киева.

В Сети появились кадры, как Александра Кужельного националисты повалили на землю и бьют ногами. Он же лежит и пытается прикрыть руками голову.