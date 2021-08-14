Попытки связать отказ в продлении рабочей визы журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд с её вопросами президенту Белоруссии Александру Лукашенко на одной из пресс-конференций являются "несусветной чушью". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

"Это такая несусветная чушь, потому что это всё происходило в течение буквально дня-двух. Мы ещё занимались тем, чтобы она вернулась на территорию России, мы ещё ей помогали в этом. Я не хочу заниматься конспирологией и думать, что это Би-би-си её туда специально отправляло, пусть этим аналитики занимаются", — сказала Захарова.

Также, по её словам, Москва ждёт объяснения Лондона по поводу непродления виз российским корреспондентам. Как Захарова уже отмечала, ответные действия со стороны России будут только при условии, что Британия уступит в этом же вопросе нашим журналистам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова уже комментировала отказ в продлении визы Сары Рейнсфорд. Она также говорила, что данное решение стало ответом "на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии". При этом Захарова отметила, что в Би-би-си, как и сама Сара Рейнсфорд, "заняли глухую оборону" и не комментируют ситуацию своим же коллегам.