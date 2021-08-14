В Нижегородской области во время прогулки на болотоходе утонули два человека

В водоёме в Нижегородской области утонули два человека. Компания пыталась переплыть водоём, но болотоход перевернулся.

"При попытке переплыть водоём четыре человека (детей нет) перевернулись на болотоходе. Из них два человека самостоятельно выбрались из воды, два человека погибли", — говорится в сообщении регионального МЧС.

Тела погибших были извлечены из воды очевидцами инцидента. Они были переданы сотрудникам полиции.