НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Нижегородской области во время прогулки на болотоходе утонули два человека

Они пытались переплыть водоём, но транспортное средство перевернулось. Оба погибших совершеннолетние.

14 августа, 19:25
<p>Фото © ТАСС / ZB</p>

Фото © ТАСС / ZB

В водоёме в Нижегородской области утонули два человека. Компания пыталась переплыть водоём, но болотоход перевернулся.

"При попытке переплыть водоём четыре человека (детей нет) перевернулись на болотоходе. Из них два человека самостоятельно выбрались из воды, два человека погибли", — говорится в сообщении регионального МЧС.

Тела погибших были извлечены из воды очевидцами инцидента. Они были переданы сотрудникам полиции.

В Амурской области нашли мёртвой трёхлетнюю девочку

В Амурской области нашли мёртвой трёхлетнюю девочку

Ранее пятилетняя девочка едва не утонула в яме со сточными водами под Тулой. Углубление сделали во время ремонтных работ, однако ограждений вокруг не установили.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Отец и сын-подросток утонули, решив искупаться в Азовском море

2 июля, 18:28

В МВД назвали фамилии, под которыми может скрываться главарь беглецов из ИВС

сегодня в 19:15

Правительственные войска бежали: Талибы подтвердили факт перехода афганского города Мазари-Шариф под их контроль

сегодня в 20:01

Число жертв землетрясения в Гаити превысило 200 человек

сегодня в 19:42

"Несусветная чушь": Захарова опровергла связь между непродлением визы журналистке Би-би-си и её вопросами Лукашенко

сегодня в 19:33

Новости партнеров

Layer 1