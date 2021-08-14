В Нижегородской области во время прогулки на болотоходе утонули два человека
Они пытались переплыть водоём, но транспортное средство перевернулось. Оба погибших совершеннолетние.
Фото © ТАСС / ZB
В водоёме в Нижегородской области утонули два человека. Компания пыталась переплыть водоём, но болотоход перевернулся.
"При попытке переплыть водоём четыре человека (детей нет) перевернулись на болотоходе. Из них два человека самостоятельно выбрались из воды, два человека погибли", — говорится в сообщении регионального МЧС.
Тела погибших были извлечены из воды очевидцами инцидента. Они были переданы сотрудникам полиции.
Ранее пятилетняя девочка едва не утонула в яме со сточными водами под Тулой. Углубление сделали во время ремонтных работ, однако ограждений вокруг не установили.
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