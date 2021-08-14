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В МВД назвали фамилии, под которыми может скрываться главарь беглецов из ИВС

Ранее была объявлена награда в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

14 августа, 19:15
<p>Александр Мавриди. Фото © СК РФ</p>

Александр Мавриди. Фото © СК РФ

Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, может скрываться под именами Авилов Александр Николаевич и Прудников Александр Анатольевич. Об этом говорится в карточке розыска беглеца, опубликованной МВД России.

Сейчас Мавриди в розыске на территории Московской области. Ранее в полиции объявили награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет его поймать.

Особо опасны: Какую тайну хранит гангстер Александр Мавриди, сбежавший вместе с четырьмя бандитами из ИВС

Особо опасны: Какую тайну хранит гангстер Александр Мавриди, сбежавший вместе с четырьмя бандитами из ИВС

Напомним, дерзкий побег произошёл 6 августа. Беглецов было пятеро. Поздно ночью сокамерники смогли выбить кормушку — окно для передачи пищи — и снять замки. СКР считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Возбуждено два уголовных дела — о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега.

Затем на съёмной квартире в Подольске оперативники накрыли двоих беглецовИвана Цуркану и Дениса Грозаву. Третий арестант явился в полицию сам. Двое остаются в розыске, в том числе Мавриди.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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