В МВД назвали фамилии, под которыми может скрываться главарь беглецов из ИВС
Ранее была объявлена награда в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.
Александр Мавриди. Фото © СК РФ
Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, может скрываться под именами Авилов Александр Николаевич и Прудников Александр Анатольевич. Об этом говорится в карточке розыска беглеца, опубликованной МВД России.
Сейчас Мавриди в розыске на территории Московской области. Ранее в полиции объявили награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет его поймать.
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Напомним, дерзкий побег произошёл 6 августа. Беглецов было пятеро. Поздно ночью сокамерники смогли выбить кормушку — окно для передачи пищи — и снять замки. СКР считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Возбуждено два уголовных дела — о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега.
Затем на съёмной квартире в Подольске оперативники накрыли двоих беглецов — Ивана Цуркану и Дениса Грозаву. Третий арестант явился в полицию сам. Двое остаются в розыске, в том числе Мавриди.
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