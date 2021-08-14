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Алиев заявил, что Армения до сих пор не ответила на предложение о мирном договоре

Президент Азербайджана надеется, что Россия продолжит помогать в обеспечении безопасности в регионе и не будет вооружать Ереван.

14 августа, 18:58

Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Армения до сих пор не дала положительного ответа на предложение Баку заключить мирный договор. Об этом лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил в беседе с турецким телеканалом CNN Turk.

"Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого", — сказал Алиев.

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Он отметил, что Москва, как на соседа Баку и союзника Еревана, играет особую роль в регионе. Лидер Азербайджана выразил надежду, что Россия продолжит прилагать усилия для обеспечения безопасности и не будет предоставлять Армении вооружение.

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Ранее стало известно о том, что вооружённые силы Азербайджана обстреляли территорию Армении на Гехаркуникском участке границы. По версии Минобороны республики, огонь вёлся из стрелкового вооружения, тяжёлое не применялось.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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