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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24 человек

Двое из них в реанимации: один с ожогами 1–2-й степени, второй с ушибом лёгких и множественными ссадинами.

14 августа, 18:53
Фото © LiFE

Фото © LiFE

В Воронеже уже 24 человека числятся пострадавшими от взрыва маршрутного автобуса в центре города. Ещё двое скончались. О росте числа травмированных с 22 до 24 сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растёт. Теперь их 26, из которых двое умерли", — говорится в телеграм-канале Гусева.

По данным главы региона, на этот момент в больницах города остаются 19 пострадавших, в том числе 16 человек в БСМП № 1 (12 — в состоянии средней тяжести, ещё четверо — в удовлетворительном состоянии), трое — в ВОКБ № 1 (двое в реанимации: один — с ожогами 1–2-й степени, второй — с ушибом лёгких и множественными ссадинами).

"Шёл мимо, помог людям": Герой из Воронежа рассказал, как спасал пострадавших при взрыве в автобусе

"Шёл мимо, помог людям": Герой из Воронежа рассказал, как спасал пострадавших при взрыве в автобусе

Напомним, автобус взорвался вечером 12 августа в центре Воронежа напротив "Галереи Чижова". Транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передано в центральный аппарат СК.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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