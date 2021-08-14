В Турции проводят судебную и техническую экспертизу крушения российского Бе-200
Власти также отметили, что продолжается расследование по факту произошедшего. Ранее сообщалось, что на борту самолёта находилось восемь человек, в том числе пять российских военных.
Фото © ТАСС / Матыцин Валерий
В Турции проводится судебная и техническая экспертиза катастрофы российского пожарного самолёта Бе-200, в результате которого погибло восемь человек. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.
"В настоящее время продолжается расследование. Ведётся техническая и судебная экспертиза", — сказал турецкий министр.
Напомним, о крушении Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров стало известно сегодня. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих и трое представителей Турции. В российском военном ведомстве сообщили, что все находившиеся на борту Бе-200 погибли.
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