Сёмин пока без побед: Гол Чалова стал для ЦСКА победным в матче с "Ростовом"
Южный клуб не смог покинуть нижнюю часть турнирной таблицы, потерпев третье поражение в четырёх матчах.
Фото © ФК "Ростов"
"Ростов" на своём поле проиграл ЦСКА в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейского клуба.
В составе ЦСКА в первом тайме по голу забили Яка Бийол и Фёдор Чалов, в концовке встречи отличился Константин Марадишвили. У хозяев на 54-й минуте ворота соперника поразил Данил Глебов.
Чалов вернулся на позицию форварда и сразу забил. Ух какой удар в касание 👏🏻 pic.twitter.com/GyIQQo20EU— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2021
ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с одним баллом идёт на 14-й позиции.
Для южного клуба, во главе которого Валерия Карпина на прошлой неделе сменил Юрий Сёмин, поражение стало третьим в четырёх матчах сезона.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 4-й тур
"Ростов" — ЦСКА — 1:3
Голы: Бийол 8' (0:1), Чалов 35' (0:2), Глебов 54' (1:2), Марадишвили 89' (1:3)
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