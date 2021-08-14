"Ростов" на своём поле проиграл ЦСКА в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейского клуба.

В составе ЦСКА в первом тайме по голу забили Яка Бийол и Фёдор Чалов, в концовке встречи отличился Константин Марадишвили. У хозяев на 54-й минуте ворота соперника поразил Данил Глебов.

Чалов вернулся на позицию форварда и сразу забил. Ух какой удар в касание 👏🏻 pic.twitter.com/GyIQQo20EU — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2021

ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с одним баллом идёт на 14-й позиции.

Для южного клуба, во главе которого Валерия Карпина на прошлой неделе сменил Юрий Сёмин, поражение стало третьим в четырёх матчах сезона.