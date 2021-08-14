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Сёмин пока без побед: Гол Чалова стал для ЦСКА победным в матче с "Ростовом"

Южный клуб не смог покинуть нижнюю часть турнирной таблицы, потерпев третье поражение в четырёх матчах.

14 августа, 18:56
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

"Ростов" на своём поле проиграл ЦСКА в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейского клуба.

В составе ЦСКА в первом тайме по голу забили Яка Бийол и Фёдор Чалов, в концовке встречи отличился Константин Марадишвили. У хозяев на 54-й минуте ворота соперника поразил Данил Глебов.

ЦСКА набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с одним баллом идёт на 14-й позиции.

Для южного клуба, во главе которого Валерия Карпина на прошлой неделе сменил Юрий Сёмин, поражение стало третьим в четырёх матчах сезона.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 4-й тур

"Ростов" — ЦСКА — 1:3

Голы: Бийол 8' (0:1), Чалов 35' (0:2), Глебов 54' (1:2), Марадишвили 89' (1:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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