Грозненский "Ахмат" в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу победил на своём поле московское "Динамо" со счётом 2:1. Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.

Чеченский клуб дважды отличился в течение трёх минут в конце первого тайма. Сначала ворота соперников поразил полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин, а затем мяч в свои ворота срезал вратарь "Динамо" Антон Шунин. Окончательный результат на 48-й минуте установил хавбек гостей Себастьян Шиманьски.

"Динамо" впервые в сезоне потеряло очки в чемпионате России. С девятью набранными баллами команда Сандро Шварца осталась на третьей позиции в первенстве. У "Ахмата" шесть очков и девятая строчка в турнирной таблице.