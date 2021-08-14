Первая осечка бело-голубых: "Динамо" уступило "Ахмату" в чемпионате России
Чеченский клуб дважды отличился в течение трёх минут в концовке первого тайма.
Фото © ФК "Ахмат"
Грозненский "Ахмат" в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу победил на своём поле московское "Динамо" со счётом 2:1. Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.
Чеченский клуб дважды отличился в течение трёх минут в конце первого тайма. Сначала ворота соперников поразил полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин, а затем мяч в свои ворота срезал вратарь "Динамо" Антон Шунин. Окончательный результат на 48-й минуте установил хавбек гостей Себастьян Шиманьски.
"Динамо" впервые в сезоне потеряло очки в чемпионате России. С девятью набранными баллами команда Сандро Шварца осталась на третьей позиции в первенстве. У "Ахмата" шесть очков и девятая строчка в турнирной таблице.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 4-й тур
"Ахмат" — "Динамо" — 2:1
Голы: Уткин 35' (1:0), Шунин, в свои ворота 38' (2:0), Шиманьски 48' (2:1)
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