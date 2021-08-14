ПСЖ представил болельщикам Лионеля Месси перед первым домашним матчем сезона

Во встрече против "Страсбура" аргентинец участия не примет, он продолжает набирать форму.

"Пари Сен-Жермен" перед первым домашним матчем сезона представил болельщикам пятерых новичков клуба. Церемония прошла на столичном стадионе "Парк де Пренс".

Фанатам были представлены аргентинский нападающий Лионель Месси, итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, испанский защитник Серхио Рамос, марокканский игрок обороны Ашраф Хакими и голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум.

При этом Месси, Доннарумма и Рамос не смогут принять участие в субботнем матче второго тура чемпионата Испании против "Страсбура". Аргентинец и итальянец продолжают набирать форму, а испанец ещё не восстановился после травмы.

По информации французской газеты Le Parisien, дебют Месси в составе "Пари Сен-Жермен" состоится не ранее 29 августа. В этот день запланирован выездной для команды матч четвёртого тура чемпионата Франции против "Реймса".