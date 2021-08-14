НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Счастье": Авербух и Арзамасова стали родителями

Видимо, новый член семьи появился раньше, чем планировалось. Накануне артистка говорила, что роды ожидаются в сентябре.

14 августа, 19:28
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSkNZxdMg_z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лиза Арзамасова</a></p>

Фото © Instagram / Лиза Арзамасова

Похоже, экс-фигурист и хореограф Илья Авербух и его супруга, звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова, стали родителями. Одинаковое фото выложили они в своих аккаунтах, подписанное одним словом — "Счастье".

За десять минут количество сердечек под постом перевалило за десять тысяч. При этом накануне, 13 августа, Лиза Арзамасова рассказала "Вестям", что станет мамой в сентябре в одной из клиник Москвы. Называть медицинское учреждение она не стала, подчеркнув, что пока находится в выборе. Судя по фото в аккаунтах счастливых новоиспечённых родителей, новый член семьи выбрал всё сам — и дату, и место своего появления на свет.

"Урааааа! Поздравляем!", "Илья, здорово!!! Поздравляем!!!", "Примите самые искренние поздравления!!! Всех благ Вашей семье!!!!", "Здоровья малышу и мамочке", — не скупятся на радость поклонники, как говорится, с обеих сторон.

Беременная Арзамасова прервала съёмки в фильме из-за коронавируса

Беременная Арзамасова прервала съёмки в фильме из-за коронавируса

Напомним, официально поженились они в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля Авербух и Арзамасова сообщили, что ждут ребёнка.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Снимаю волнение": Беременная звезда сериала "Папины дочки" показала видео с тренировки

9 июля, 21:37

Беременная Арзамасова прервала съёмки в фильме из-за коронавируса

5 июля, 10:54

Певица МакSим столкнулась с проблемами с памятью

сегодня в 15:06

Число жертв землетрясения в Гаити превысило 200 человек

сегодня в 19:42

"Несусветная чушь": Захарова опровергла связь между непродлением визы журналистке Би-би-си и её вопросами Лукашенко

сегодня в 19:33

Новости партнеров

Layer 1