"Счастье": Авербух и Арзамасова стали родителями
Видимо, новый член семьи появился раньше, чем планировалось. Накануне артистка говорила, что роды ожидаются в сентябре.
Фото © Instagram / Лиза Арзамасова
Похоже, экс-фигурист и хореограф Илья Авербух и его супруга, звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова, стали родителями. Одинаковое фото выложили они в своих аккаунтах, подписанное одним словом — "Счастье".
За десять минут количество сердечек под постом перевалило за десять тысяч. При этом накануне, 13 августа, Лиза Арзамасова рассказала "Вестям", что станет мамой в сентябре в одной из клиник Москвы. Называть медицинское учреждение она не стала, подчеркнув, что пока находится в выборе. Судя по фото в аккаунтах счастливых новоиспечённых родителей, новый член семьи выбрал всё сам — и дату, и место своего появления на свет.
"Урааааа! Поздравляем!", "Илья, здорово!!! Поздравляем!!!", "Примите самые искренние поздравления!!! Всех благ Вашей семье!!!!", "Здоровья малышу и мамочке", — не скупятся на радость поклонники, как говорится, с обеих сторон.
Напомним, официально поженились они в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля Авербух и Арзамасова сообщили, что ждут ребёнка.
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