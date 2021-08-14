За десять минут количество сердечек под постом перевалило за десять тысяч. При этом накануне, 13 августа, Лиза Арзамасова рассказала "Вестям", что станет мамой в сентябре в одной из клиник Москвы. Называть медицинское учреждение она не стала, подчеркнув, что пока находится в выборе. Судя по фото в аккаунтах счастливых новоиспечённых родителей, новый член семьи выбрал всё сам — и дату, и место своего появления на свет.