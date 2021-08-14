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Правительственные войска бежали: Талибы подтвердили факт перехода афганского города Мазари-Шариф под свой контроль

Как отмечают местные СМИ, этот населённый пункт, расположенный недалеко от границы с Таджикистаном, сдали практически без боёв.

14 августа, 20:01
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Под контроль радикального движения "Талибан"* в Афганистане перешёл город Мазари-Шариф. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в "Твиттере".

"Только что под наш контроль перешёл город Мазари-Шариф — столица провинции Балх. Несколько минут назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба и другие органы управления провинции были полностью захвачены", указывается в сообщении.

Как отмечают местные СМИ, правительственные войска сдали Мазари-Шариф фактически без боя, оставили свои позиции, вооружение и пустились в бегство. Однако небольшие столкновения в окрестностях города продолжаются.

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Ранее сообщалось, что "Талибан" заявил о захвате третьего по величине города Афганистана — Герата. Каждый день под его контроль уходят всё новые территории, талибы подбираются всё ближе к Кабулу.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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