Под контроль радикального движения "Талибан"* в Афганистане перешёл город Мазари-Шариф. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в "Твиттере".

"Только что под наш контроль перешёл город Мазари-Шариф — столица провинции Балх. Несколько минут назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба и другие органы управления провинции были полностью захвачены", — указывается в сообщении.

Как отмечают местные СМИ, правительственные войска сдали Мазари-Шариф фактически без боя, оставили свои позиции, вооружение и пустились в бегство. Однако небольшие столкновения в окрестностях города продолжаются.

Ранее сообщалось, что "Талибан" заявил о захвате третьего по величине города Афганистана — Герата. Каждый день под его контроль уходят всё новые территории, талибы подбираются всё ближе к Кабулу.