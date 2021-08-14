Число жертв землетрясения в Гаити превысило 200 человек
В стране на месяц введён режим чрезвычайного положения. Подземные толчки вызвали массовые разрушения.
Фото © twitter/patrickgaspard
Жертвами разрушительного землетрясения в Гаити стали, по последним данным, уже 227 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное управление гражданской защиты. То есть всего за несколько часов количество жертв выросло почти в 10 раз.
Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv— Patrick Gaspard (@patrickgaspard) August 14, 2021
Подземные толчки были магнитудой 7,2. Судя по фото из Гаити, они вызвали массовые разрушения и панику. Премьер-министр Ариэль Анри объявил о введении режима чрезвычайного положения.
L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel.— Frantz Duval (@Frantzduval) August 14, 2021
📷 Jose Flécher
Bilan partiel #Haiti #earthquake 14-08-21 pic.twitter.com/pze11oojI8
Ранее Лайф публиковал видео полуразрушенных улиц Гаити. Сообщалось, что среди жертв природного бедствия известный в республике политик Габриэль Фортюне.
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