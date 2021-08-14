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Число жертв землетрясения в Гаити превысило 200 человек

В стране на месяц введён режим чрезвычайного положения. Подземные толчки вызвали массовые разрушения.

14 августа, 19:42

Фото © twitter/patrickgaspard

Жертвами разрушительного землетрясения в Гаити стали, по последним данным, уже 227 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное управление гражданской защиты. То есть всего за несколько часов количество жертв выросло почти в 10 раз.

Подземные толчки были магнитудой 7,2. Судя по фото из Гаити, они вызвали массовые разрушения и панику. Премьер-министр Ариэль Анри объявил о введении режима чрезвычайного положения.

Ранее Лайф публиковал видео полуразрушенных улиц Гаити. Сообщалось, что среди жертв природного бедствия известный в республике политик Габриэль Фортюне.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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