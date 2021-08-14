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В Польше решили принять скандальный закон о евреях, Израиль отзывает посла

Документ затрагивает в том числе тему реституции имущества пострадавших в годы Второй мировой войны.

14 августа, 20:35
<p>Анджей Дуда. Фото © Fcebook / <a href="https://www.facebook.com/andrzejduda/photos/pcb.4953907904626077/4953907144626153/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">andrzejduda</a></p>

Анджей Дуда. Фото © Fcebook / andrzejduda

Президент Польши Анджей Дуда заявил о решении подписать скандальный закон, ограничивающий право евреев на реституцию имущества после угнетения во время Второй мировой войны.

"Сегодня я принял решение по законопроекту, который в последние месяцы был предметом оживлённых и громких дебатов в стране и за рубежом. После тщательного анализа я решил подписать принятые сеймом и сенатом поправки к Административному кодексу", — говорится в заявлении Дуды.

Польский парламент уже утвердил эти поправки. Они вызвали возмущение в Израиле и США. Там считают, что закон лишает евреев права возвратить своё имущество или получить за него компенсацию.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид уже сообщил, что поручил поверенному в делах еврейского государства в Варшаве немедленно вернуться в свою страну "для бессрочных консультаций".

"Сегодня Польша уже не в первый раз утвердила антисемитский и аморальный закон", — говорится в заявлении министра.

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По его мнению, "Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества". Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил подписание поправок.

Как рассказывал Лайф, ранее в Польше заявляли о победе в историческом споре с Россией. Москва якобы пыталась навязать своё видение истории, и ей это не удалось.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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