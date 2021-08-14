В Польше решили принять скандальный закон о евреях, Израиль отзывает посла

Президент Польши Анджей Дуда заявил о решении подписать скандальный закон, ограничивающий право евреев на реституцию имущества после угнетения во время Второй мировой войны.

"Сегодня я принял решение по законопроекту, который в последние месяцы был предметом оживлённых и громких дебатов в стране и за рубежом. После тщательного анализа я решил подписать принятые сеймом и сенатом поправки к Административному кодексу", — говорится в заявлении Дуды.

Польский парламент уже утвердил эти поправки. Они вызвали возмущение в Израиле и США. Там считают, что закон лишает евреев права возвратить своё имущество или получить за него компенсацию.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид уже сообщил, что поручил поверенному в делах еврейского государства в Варшаве немедленно вернуться в свою страну "для бессрочных консультаций".

"Сегодня Польша уже не в первый раз утвердила антисемитский и аморальный закон", — говорится в заявлении министра.

По его мнению, "Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества". Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил подписание поправок.