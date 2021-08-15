На дне озера на Камчатке нашли тело четвёртого погибшего при крушении Ми-8
Пока его поднять не удалось. Это будут пытаться сделать сегодня, подготовка уже начата.
На Камчатке на дне Курильского озера нашли тело четвёртого погибшего при крушении вертолёта Ми-8. По данным Лайфа, поднять его на поверхность пока не удалось из-за погоды. Водолазы будут пытаться сделать это сегодня.
Три найденных ранее тела уже удалось поднять и доставить на берег. Это было сделано совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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