НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На дне озера на Камчатке нашли тело четвёртого погибшего при крушении Ми-8

Пока его поднять не удалось. Это будут пытаться сделать сегодня, подготовка уже начата.

14 августа, 21:01
<p>Фото © <a href="https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4536763" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Камчатскому краю</a></p>

Фото © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке на дне Курильского озера нашли тело четвёртого погибшего при крушении вертолёта Ми-8. По данным Лайфа, поднять его на поверхность пока не удалось из-за погоды. Водолазы будут пытаться сделать это сегодня.

Три найденных ранее тела уже удалось поднять и доставить на берег. Это было сделано совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны.

Авиакомпания выплатит по миллиону семьям погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Авиакомпания выплатит по миллиону семьям погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1