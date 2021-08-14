Байден пригрозил талибам и приказал отправить больше военных в Афганистан

Американский президент Джо Байден выступил с заявлением по Афганистану. Он пригрозил "Талибану"*, заявив, что любые действия, которые поставят под угрозу персонал США в этой стране, получат военный ответ.

"Основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки, я санкционировал размещение пяти тысяч американских военных для обеспечения безопасного сокращения персонала США, наших союзников и безопасной эвакуации афганцев, которые помогали нам в период миссии, и тех, кто подвергается риску из-за продвижения "Талибана", — говорится в заявлении Байдена, распространённом пресс-службой Белого дома.

Он поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддерживать власти Афганистана в их стремлении к политическому урегулированию в стране. А также дал приказ армии и разведке обеспечить способность США противостоять террористическим угрозам из Афганистана.