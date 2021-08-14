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Байден пригрозил талибам и приказал отправить больше военных в Афганистан

Лидер США заверил, что радикалы получат ответ, если поставят под угрозу жизни американских граждан.

14 августа, 20:44
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10157808610581104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Джо Байден</a></p>

Фото © Facebook / Джо Байден

Американский президент Джо Байден выступил с заявлением по Афганистану. Он пригрозил "Талибану"*, заявив, что любые действия, которые поставят под угрозу персонал США в этой стране, получат военный ответ.

"Основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки, я санкционировал размещение пяти тысяч американских военных для обеспечения безопасного сокращения персонала США, наших союзников и безопасной эвакуации афганцев, которые помогали нам в период миссии, и тех, кто подвергается риску из-за продвижения "Талибана", говорится в заявлении Байдена, распространённом пресс-службой Белого дома.

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Он поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддерживать власти Афганистана в их стремлении к политическому урегулированию в стране. А также дал приказ армии и разведке обеспечить способность США противостоять террористическим угрозам из Афганистана.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась как раз после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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