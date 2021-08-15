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Киеву предрекли неприятный сюрприз во время визита Меркель

Как заявил украинский депутат на одном из телеканалов страны, немецкая сторона будет ставить вопрос по Кличко.

14 августа, 21:29
<p>Фото ©ТАСС / STEFANIE LOOS</p>

Фото ©ТАСС / STEFANIE LOOS

Киев ждёт неприятный сюрприз во время визита на Украину канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил украинский депутат Андрей Николаенко. Он предположил, что гостья будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко.

"Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны", — сказал Николаенко в эфире телеканала "Украина 24", ссылаясь на неназванные источники.

Заинтересованность Германии в этом вопросе означает, по мнению политика, что обострение отношений между Зеленским и Кличко расценивается как политическое преследование последнего. Николаенко предположил, что это послужит сигналом к прекращению всего, что происходит вокруг киевского главы. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев — 22-ого.

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Ранее Лайф сообщал, что Кличко опровергал конфликтное противостояние с Зеленским, но упомянул о сложностях в отношениях. Зеленский, говоря о выборах президента Украины в 2024 году, заявил, что у него нет конкурентов. А в ответ на вопрос о возможной конкуренции со стороны мэра Киева Виталия Кличко посоветовал градоначальнику сосредоточиться на работе над инфраструктурой столицы.

Как сообщают СМИ, в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Прокуратура Киева сообщала, что правоохранители проводят обыски в одном из департаментов. Кличко считает, что давление исходит от офиса президента. До этого он сообщал, что обыски пытались провести и в его квартире.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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