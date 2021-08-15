Киеву предрекли неприятный сюрприз во время визита Меркель

Киев ждёт неприятный сюрприз во время визита на Украину канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил украинский депутат Андрей Николаенко. Он предположил, что гостья будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко.

"Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны", — сказал Николаенко в эфире телеканала "Украина 24", ссылаясь на неназванные источники.

Заинтересованность Германии в этом вопросе означает, по мнению политика, что обострение отношений между Зеленским и Кличко расценивается как политическое преследование последнего. Николаенко предположил, что это послужит сигналом к прекращению всего, что происходит вокруг киевского главы. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев — 22-ого.

Ранее Лайф сообщал, что Кличко опровергал конфликтное противостояние с Зеленским, но упомянул о сложностях в отношениях. Зеленский, говоря о выборах президента Украины в 2024 году, заявил, что у него нет конкурентов. А в ответ на вопрос о возможной конкуренции со стороны мэра Киева Виталия Кличко посоветовал градоначальнику сосредоточиться на работе над инфраструктурой столицы.