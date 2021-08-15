СМИ: ФАС решила подготовить закон об ограничении наценок на продукты

Федеральная антимонопольная служба намерена разработать законопроект, который ограничит рост цен на продукты — введёт порог для наценки на них. Эта инициатива обсуждалась на совещании с представителями торговых сетей, пишет Forbes.

"Уже есть законопроекты и постановление правительства, которые позволяют регулировать цены. Но вот с наценками в сетях практически невозможно с юридической точки зрения сейчас что-то делать", — сообщил источник издания.

Как отмечается, рассматривались различные варианты влияния на цены, но пока не удалось прийти к общему знаменателю. На следующей неделе пройдёт новое совещание, на котором обсудят конкретный перечень товаров и методику корректировки цен на них.