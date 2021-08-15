СМИ: Талибы взяли под контроль 90% территории Афганистана

Радикальное движение "Талибан"* контролирует уже 90 процентов территории Афганистана, сообщают иранские средства массовой информации. Сообщается, что пока талибы не захватили лишь афганскую столицу и близлежащие провинции.

"Талибан" контролирует 90 процентов территории Афганистана… Талибы вошли в Мазари-Шариф и захватили тюрьму, только Кабул и соседние провинции находятся под контролем правительства Афганистана", — передаёт РИА "Новости" сообщение телеканала IRIB, который ссылается на своего корреспондента.