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СМИ: Талибы взяли под контроль 90% территории Афганистана

Правительственные силы теперь контролируют лишь столицу страны — Кабул, а также соседние провинции.

14 августа, 21:48
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Радикальное движение "Талибан"* контролирует уже 90 процентов территории Афганистана, сообщают иранские средства массовой информации. Сообщается, что пока талибы не захватили лишь афганскую столицу и близлежащие провинции.

"Талибан" контролирует 90 процентов территории Афганистана… Талибы вошли в Мазари-Шариф и захватили тюрьму, только Кабул и соседние провинции находятся под контролем правительства Афганистана", — передаёт РИА "Новости" сообщение телеканала IRIB, который ссылается на своего корреспондента.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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