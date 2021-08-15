"Скажу честно, твой уровень немного выше моего. А знаешь, почему так? Всё дело в золотой медали Олимпиады, абсолютно другой уровень. Такой успех — мечта любого спортсмена", — написал Нурмагомедов в комментариях к посту Сехудо в "Инстаграме".

Отметим, что и Хабиб, и Сехудо завершили карьеру в 2020 году после успешной защиты титула в поединках с Джастином Гэджи и Домиником Крузом. При этом в активе американца имеется победа на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.